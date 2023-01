Link kopiert

Österreichs Handballmänner sind mit einem am Ende sicheren 39:31-(19:18)-Erfolg über die WM-Teilnehmer von den Kapverden in den Yellow Cup in Winterthur gestartet. Nun gehen Bylik (Bild) & Co. optimistisch in die Partien am Samstag (17.15) gegen Japan und Sonntag (16/ORF Sport+) gegen die Schweiz. <