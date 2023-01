Ronaldo in Saudi-Arabien vorgestellt













Link kopiert

Mit einer großen, teilweise aber etwas skurril anmutenden Laser-Show ist Superstar Cristiano Ronaldo am Dienstag bei seinem neuen Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt worden. „Ich bin so stolz, diese große Entscheidung getroffen zu haben“, sagte der 37-Jährige auf einer Pressekonferenz.