Link kopiert

Kurz vor Weihnachten geht es noch einmal heiß her in der Alps Hockey League. In der zweiten Partie binnen einer Woche trifft der Eishockey-Zweitligist im Messestadion in Dornbirn auf die Linzer Steel Wings.

Die Historie spricht für die Gastgeber: Noch nie ist es den Oberösterreichern gelungen, Punkte