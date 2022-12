Link kopiert

Von Clemens Ticar

Im Ziel sank Lisa Hirner in den Schnee und blieb einige Zeit liegen. „Die Erleichterung ist erst später gekommen“, gesteht die Eisenerzerin. In der Ramsau hat sich die 19-Jährige am ersten von zwei Wettkampftagen auf den zweiten Platz kombiniert: Es war dies Hirners bestes Weltcuper