Nach dem Heimspiel gegen Villach wartet heute auf die Bemer Vorarlberg am Sonntag mit dem KAC der nächste Kärntner Klub. An die Rotjacken haben die Feldkircher gute Erinnerungen, schlugen sie die Klagenfurter doch am 2. Spieltag mit 2:1 und feierten damit ihren ersten Sieg in der ICE Hockey League.