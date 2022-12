Link kopiert

Von Raimund Heigl

Es war schon in der regulären Spielzeit ein 0:0 der besseren Art zwischen Brasilien und Kroatien im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Doch die 90 Minuten plus werden nicht in Erinnerung bleiben, denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung ging Bra