Starke Wälder mit erfolgreicher Revanche

Link kopiert

Vor 900 Zuschauern im Messestadion starteten die Kontrahenten mit offenem Visier. In der Anfangsphase verbuchten die Salzburger, die zweimal in numerischer Überlegenheit agierten, Vorteile. Der Führungstreffer durch Timo Rückdäschel (11.) ging somit in Ordnung. Doch die Antwort der Bregenzerwälder f