Für Alessandro Hämmerle hieß es bis heute warten

Link kopiert

Bei starken Sturmböen, Schneefall und Nebel war gestern nicht an ein Rennen zu denken. Und somit ist für heute der Weltcup-Auftakt geplant. Alessandro „Izzi“ Hämmerle geht als Qualifikations-Neunter an den Start. Auf den Qualifikations-Schnellsten Martin Nörl fehlten dem Montafoner am Freitag in Les