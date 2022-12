Link kopiert

Von Clemens Ticar

Geschichte wiederholt sich. Ghana wollte sich an Uruguay rächen, weil Luis Suarez im Jahr 2010 die Halbfinalträume der Afrikaner mit einem Handspiel zunichtegemacht hatte. Asamoah Gyan scheiterte damals spät vom Elfmeterpunkt. Seither ist Suarez „Persona non grata“ in Ghana und mag