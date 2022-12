Link kopiert

Auf den Qualifikations-Schnellsten Martin Nörl fehlten dem Montafoner Alessandro Hämmerle gestern in Les Deux Alpes mit seiner Quali-Zeit von 1:07,17 Minuten zwar sieben Zehntel. Aber einen Champion wie ihn ­beunruhigt so was nicht. „Ich weiß, in welchen Passagen ich im Rennen noch zulegen kann. Ein