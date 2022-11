Link kopiert

Ecuadors junge Fußball-Auswahl ist in Katar drauf und dran, bei der vierten Endrundenteilnahme zum zweiten Mal nach 2006 in die K.o.-Runde einzuziehen. Heute reicht den Südamerikanern gegen den Senegal bereits ein Remis, um Platz zwei in Gruppe A hinter den Niederlanden abzusichern. Der Afrikameiste