Zum bereits 35. Mal in ihrer Karriere gewann die Schweizerin Lara Gut-Behrami ein Weltcuprennen. Im ersten Saisonriesentorlauf in Killington (USA) war sie zum fünften Mal in dieser Disziplin erfolgreich – allerdings zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren, seit Sölden 2016. Die 31-jährige Gesamtwe