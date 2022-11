Link kopiert

Als Spanien zwischen 2008 und 2012 den Weltfußball dominierte und zwei Mal Europa- sowie einmal Weltmeister wurde, war Sergio Busquets wie auch 2022 in Katar schon mit von der Partie. Diesmal ist der 34-Jährige in der Rolle des Routiniers in einer „Horde“ von Youngsters gefordert. Pedri