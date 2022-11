Link kopiert

In St. Veit/Glan und Umgebung ist das Traumpaar seit Monaten bekannt: Corina Moser und Martin Hinteregger. Ihre Liebesgeschichte begann im Sommer. Der Ex-Frankfurter hing seine Profi-Fußballschuhe an den Nagel und nahm bei einem Benefizspiel in der Jacques-Lemans-Arena teil. Dort liefen sich der 30-