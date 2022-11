Link kopiert

Der EHC Lustenau hat mit einem furiosen Schlussdrittel einen 0:1-Rückstand bei den Wipptal Broncos in einen 2:1-Auswärtssieg verwandelt. Die Flanagan-Cracks gingen in der 31. Minute nach einem Tor von Broncos-Stürmer Joe Mizzi in Führung. In der 54. Minute gelang Kevin Puschnik der Ausgleich, 106 Se