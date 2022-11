Link kopiert

Mit dem Goldtor zum 1:0 in Malaga gegen Andorra hat Bologna-Stürmer Marko Arnautovic sein 34. Länderspieltor für Österreich erzielt und liegt in der ewigen Bestenliste hinter Toni Polster (44) ex aequo mit Hans Krankl (Bild) auf dem zweiten Platz. GEPA