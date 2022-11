Link kopiert

Nach zehn Tagen Pause geht es für die Bregenzerwälder am heutigen Abend vor eigenem Publikum gegen die Falken aus Fassa weiter. Für den ECB ist es die Generalprobe vor dem samstägigen Derby in Lustenau und die soll nach fünf Niederlagen in Folge – gegen Meran gab es einen Overtime-Punkt –erfolgreich