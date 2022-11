Link kopiert

Die letztgültige Schneekontrolle sowie die Entscheidung über die Ausrichtung der alpinen Parallel-Riesentorläufe des Ski-Weltcups für Frauen und Männer Ende nächster Woche in Lech/Zürs fällt am Sonntag (16 Uhr). Darauf einigten sich am Freitag der Internationale (FIS) und der österreichische Skiverb