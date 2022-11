Link kopiert

In einer außerordentlichen Präsidiumssitzung des ÖFB in Wien sollen heute zumindest die infrastrukturellen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Immerhin besitzt Österreichs größter Sportverband bis heute keine eigene Trainingsstätte. Abgestimmt wird darüber, ob und in welcher Form das geplante T