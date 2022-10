Link kopiert

Nachdem sich Lara Vadlau und Lukas Mähr bei der im neo-olympischen Mixed-Format ausgetragenen Weltmeisterschaft in der 470er-Klasse mit dem siebenten Platz für das Medal Race qualifizierten, konnten die OeSV-Asse die WM mit einem starken fünften Rang in einem spannenden finalen Rennen, in dem sie au