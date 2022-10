Lauterach und Hohenems weiter im Gleichschritt

Link kopiert

Der FC Lauterach musste bei Tabellenschlusslicht Admira hart kämpfen, um mit den einkalkulierten drei Punkten das Rohrbach zu verlassen. Am Ende gewannen die Hofsteiger mit 3:2 bei der Admira, dass es so spannend würde, zeichnete sich zunächst nicht ab. Die Gäste gingen bereits in der 4. Minute durc