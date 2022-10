Link kopiert

Bregenz Handball verlor in der 2. Runde des EHF European Cup in Slowenien bei Gorenje Velenje 30:33 (17:14). Das Team von Michael Roth führte in der ersten Halbzeit bei einem 13:8 bereits mit fünf Toren Vorsprung, in der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber dann aber groß auf. Nach einem Schlagabt