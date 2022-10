Link kopiert

Noch drei Runden stehen in der 2. Liga vor der Winterpause auf dem Programm. Das erklärte Ziel der Dornbirner ist klar. Man will bis Mitte November so viel Zählbares wie möglich einfahren, denn trotz dem momentan zehnten Tabellenplatz ist im Kampf gegen den Abstieg jeder Punkt Gold wert. Bei den näc