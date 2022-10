Link kopiert

Publikumsliebling Dominic Thiem ist am gestern im Achtelfinale der Erste Bank Open gegen den topgesetzten Daniil Medwedew ausgeschieden. Der Russe gewann in einer sehr gut mit Tennisfans gefüllten Wiener Stadthalle in 98 Minuten 6:3,6:3. Sein Saisonziel Top 100 wird sich damit voraussichtlich knapp