Von Peter Klimkeit und Clemens Ticar

Das ganze Stadion ist in der 93. Minute ausgeflippt. Otar Kiteishvili trifft zum 1:0 ins Tor. Es sollte das Goldtor in diesem Spiel gewesen sein. Die Sturm-Fans feierten wie selten. Alle standen auf ihren Rängen, lagen sich in den Armen. Unglaublich.