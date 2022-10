Eine Niederlage mit hohem Seltenheitswert

Link kopiert

Jetzt ist es also doch passiert. Am fünften Spieltag der diesjährigen Champions-League-Saison hat sich Salzburg in der „Hammergruppe“ (O-Ton Trainer Matthias Jaissle) erstmals geschlagen geben müssen. Gegen den FC Chelsea, seines Zeichens Sieger des besten europäischen Klubwettbewerbs 2021, verlor d