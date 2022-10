Link kopiert

Mit dem Rankweiler Marco Rossi hat Minnesota Wild am Donnerstag den ersten Saisonsieg in der NHL gefeiert. Minnesota gewann das Heimspiel in St. Paul vor über 17.300 Zuschauern gegen die Vancouver Canucks mit 4:3 nach Verlängerung. Rossi, der zuletzt gegen Colorado nicht im Kader war, kam in einer n