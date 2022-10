Die FIA bot einen Deal an













Link kopiert

Noch sind nicht alle Fragen im Zuge der Überziehung der Budgetobergrenzen von Red Bull beantwortet. Am Freitag bot die FIA Red Bull Racing eine Vereinbarung an: „Akzeptiert die Strafe. Die Strafe fällt dann milder aus.“ Was natürlich auch ein „fauler“ Deal ist. Red Bull hatte für diesen Tag eine Pre