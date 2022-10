Thiem in Antwerpen gegen Belgier Geerts













Link kopiert

Eine laut Papierform lösbare Aufgabe wartet auf Dominic Thiem zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Antwerpen. Der Niederösterreicher trifft heute auf Michael Geerts, die Nummer 268 der Welt. Es ist das erste Duell der beiden auf der ATP-Tour. Thiem, in der Weltrangliste nunmehr auf Platz 132, will si