Link kopiert

Der EHC Lustenau scheiterte gestern einmal mehr in der bisher verkorksten Saison der Alps Hockey League an der mangelnden Chancenverwertung. S.G. Cortina behielt in der Rheinhalle mit 2:0 die Oberhand und fügte Wilfan und Co., die zudem wieder auf den letzten Platz der Tabelle rutschten, die fünfte