Link kopiert

Der HC Sparkasse BW Feldkirch hat in der WHA in der eigenen Halle gegen die BT Füchse mit 19:22 die erste Saisonniederlage kassiert. Noch sieglos ist weiterhin der SSV Dornbirn Schoren. Julia Marksteiner (Foto) und Co. verloren bei Korneuburg mit 30:32. Lerch