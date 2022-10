Link kopiert

Liebe Leserinnen und Leser, zum dritten Mal bin ich in der höchsten Triathlon-Liga gestartet – der World Championship Series (WTCS) in Cagliari auf Sardinien. Mit dem 21. Platz in der WTCS habe ich nun meine bisher beste Platzierung in dieser Rennserie verbucht, auch wenn nicht alles nach Wunsch lie