Link kopiert

Von Johannes Emerich

johannes.emerich@neue.at

Am Dienstag hatte der Alpla HC Hard in Skopje in beeindruckender Weise den Einzug in die European-League-Gruppenphase geschafft, am Mittwoch war die Mannschaft müde, aber glücklich wieder in Vorarlberg angekommen. Nicht nur weil das Spiel in Skopje so anst