Es war keine leichte Ausgangsposition für Bregenz Handball vor dem Auswärtsspiel in Bad Vöslau. Das Team von Trainer Michael Roth war nach dem bislang enttäuschenden Liga-Start zum Siegen verdammt. Doch die Bregenzer nahmen ihre Favoritenrolle in Nieder­österreich an und dominierten von Beginn weg.