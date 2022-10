Das Leben, ein Marathon

Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Wer 42,195 Kilometer laufend, oder zumindest hurtigen Schrittes an einem Stück zurücklegt, lernt so einiges über sich selbst. Ob man sich an die zurechtgelegte Taktik hält und sich die Kräfte einteilt – oder ob man sich elektrisiert von der Stimmung und dem Tempo