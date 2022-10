Link kopiert

Von Johannes Emerich

johannes.emerich@neue.at

Um sieben Tage wurden die „Wochen der Wahrheit“ bei Austria Lustenau verschoben. Das Spiel gegen den WAC am vergangenen Samstag zählte retrospektiv noch zu jenen Duellen, in denen der Gegner eine deutlich größere Kragenweite aufweist als die Lustenauer. Do