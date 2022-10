Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Trotz wetterbedingt schwer bespielbarem Terrain zeigten beide Mannschaften in Hohenems von Beginn an, dass man den 600 Zuschauern in diesem Eliteliga-Topduell etwas bieten will. Eines schon vorweg – dies gelang eindrücklich! Die Gäste aus Lauterach fanden durc