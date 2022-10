Link kopiert

In Zeiten der hohen Spritpreise hätten sich die Auswärtsmannschaften der deutschen Bundesliga in der achten Runde bislang die Reisen in die Fremde sparen können. In sieben Partien gab es ebenso viele Heimsiege zu sehen. Den Anfang machte schon am Freitag der FC Bayern mit dem 4:0 gegen Leverkusen. D