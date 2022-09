Heute folgt der nächste Anlauf der Löwen

Link kopiert

Nach durchwachsenem Saisonstart in der Alps Hockey League starten die Lustenauer heute in der Rheinhalle (19.30 Uhr) den nächsten Anlauf den ersten Dreier einzufahren. Dabei treffen die Löwen auf die Eisbären aus Zell am See, die schon zwei volle Erfolge einfahren konnten. Der geringe Punktestand de