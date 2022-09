Link kopiert

Ein Endspiel um den Klassenerhalt in der A-Gruppe in der Nations League steht Österreich am Sonntag (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Kroatien bevor. Die Gäste wollen den ersten Platz verteidigen und so am Finalturnier der vier Gruppensieger teilnehmen, in dem zwischen 14. und 18. Jun