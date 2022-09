Link kopiert

Österreichs Nationalteam nimmt erstmals am Deutschland Cup (10. bis 13. November in Krefeld) teil. Die Einladung „ist ein Beleg und die Belohnung für unsere Leistungen in den vergangenen Jahren“, sagt Teamchef Roger Bader. Slowakei und Dänemark sind neben den Gastgebern die weiteren Gegner.