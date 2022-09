Link kopiert

Die Dornbirn Indians mussten sich am Sonntag im zweiten Finalduell um den Basbeball-Bundesliga-Titel den Vienna Wanderers mit 0:13 geschlagen geben. Damit steht es in der Best-of-Five-Serie 1:1-Unentschieden. Das Duell wechselt nun in die Bundeshauptstadt, wo am kommenden Wochenende die Entscheidung