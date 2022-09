Bregenz gelingt in Bärnbach nun der Befreiungsschlag













Link kopiert

Bregenz Handball hat in Bärnbach geliefert und nach zwei Niederlagen gegen die BT Füchse und Krems den ersten Saisonsieg in der HLA eingefahren. Doch der Super-Cup-Sieger machte es in der Schlussphase unnötig spannend, hatte das Team von Trainer Michael Roth doch fast während der gesamten zweiten Hä