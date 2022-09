Link kopiert

Bayern rutscht aus,

BVB siegt im Derby

Fußball. Während Dortmund gegen Schalke einen knappen 1:0-Derby-Sieg feierte, hat Bayern München zum vierten Mal in Folge in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Sieg verpasst. Nach drei Remis gab es am Samstag sogar eine blamable 0:1-Niederlage beim FC Augsbu