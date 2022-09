Link kopiert

Der EHC Lustenau wird am Samstag das erste Saisonspiel in der Alps Hockey League bestreiten. Die Lustenauer empfangen um 19.30 Uhr die Fassa Falcons in der heimischen Rheinhalle und werden dabei zum ersten Mal ihr neues Trikot tragen. In Dunkelgrün gehalten prangt auf der rechten Brust das neue Logo