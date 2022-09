Link kopiert

Fünf Pflichtspiele ungeschlagen und dadurch mit viel Selbstvertrauen ausgestattet: Die Wiener Austria ist am Mittwochnachmittag mit einem positiven Gefühl ins Flugzeug in Richtung Polen gestiegen. Nach dem torlosen Remis gegen Hapoel Be‘er Sheva soll bei Lech Posen am Donnerstag (21.00 Uhr/live Serv