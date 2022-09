Link kopiert

An der Stamford Bridge trifft Chelsea heute (21 Uhr, ServusTV, Sky und DAZN) auf Salzburg, wenngleich die „Blues“ ihrem Namen nicht ganz gerecht werden. Zwar ist das Heimtrikot seit Gründung immer in Blau gehalten, in diesem Jahr wäre aber wohl ein roter Anstrich treffender. Denn in der Transferbila