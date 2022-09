Chelseas neuer „Wunderwuzzi“ feiert gegen Salzburg sein verspätetes Debüt

Link kopiert

Statt bei Fulham steht Graham Potter am Mittwoch daheim gegen Salzburg zum ersten Mal als Chelsea-Trainer an der Seitenlinie. Dem 47-Jährigen eilt der Ruf des „Wunderwuzzis“ voraus. Bei all seinen Stationen hat Potter neben überraschenden Erfolgen auch nachhaltige Strukturen hinterlassen. 2011 heuer