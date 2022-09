Link kopiert

Konkurrenz soll angeblich das Geschäft beleben. Und so ist erfreulich, dass mit Bregenz HB ein weiteres Team als echter Titelkandidat in die eben begonnene HLA-Saison startet. Hand aufs Herz: Es zogen etliche Jahre ins Land, in denen die Bezeichnung „Rekordmeister“ mehr und mehr an Strahlkraft verlo