Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Der erste Verfolger, der FC Rotenberg, konnte am Freitagabend mit einem 3:2-Heimsieg gegen RW Rankweil den Rückstand auf die Schwarz-Weißen zumindest bis Sonntag verringern. Dann treffen die Bregenzer in Haselstauden (10.30 Uhr) auf den Dornbirner SV, der in d